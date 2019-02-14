شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة: الحوثيون اختطفوا 469 طفلاً وزجوا بهم في القتال ودروع بشرية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت منظمة حقوقية إن مسلحي جماعة الحوثيين خطفوا 469 طفلاً وزجوا بهم في القتال ضد القوات الحكومية، واستخدموا المئات منهم دروعاً بشرية مما جعلهم عرضة للقتل بغارات التحالف العربي بقيادة السعودية.
جاء ذلك في تقرير لمنظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، ومقرّها في هولندا.
وذكرت المنظمة إن النزاع المسلح في اليمن أدى الى قتل وجرح ما يزيد عن6700 طفل، غالبيتهم استهدفوا بالقصف والقنص المباشر أو بتفجير الألغام والعبوّات الناسفة، أو قتلوا في جبهات القتال أو بالقصف الصاروخي.
وحمّلت ثلاثة أطراف وهم الحوثيون وقوات التحالف بقيادة السعودية، أو القوات الحكومية اليمنية.
واستند التقرير في مضمونه ومعلوماته إلى راصدين ميدانيين وكذلك إلى مصادر رسمية في مقدمتها المنظمات الدولية المعنية بشؤون الأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة: الحوثيون اختطفوا 469 طفلاً وزجوا بهم في القتال ودروع بشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.