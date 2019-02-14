شكرا لقرائتكم خبر عن هام .. دولة "خليجية" تسعد اليمنيين وتدعم البنك المركزي بهذا "المبلغ" (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إيداع 2.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني، دعمًا للاقتصاد اليمني الهش.

جاء ذلك في تصريح للسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الذي أكد أن المملكة أودعت 2.2 مليار دولار للبنك المركزي اليمني.

وقال آل جابر إن المبلغ يأتي لدعم الاقتصاد وتوفير الاعتمادات البنكية لشراء السلع الغذائية للشعب اليمني، مبينًا أن مليشيا لحوثي تحول دون ذلك.