شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة يمنية فاشلة تتسبب بمنع سفر يمني من دولة صراع خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعرب مواطن يمني مقيم في ليبيا عن استيائه الشديد بسبب عجز السفارات اليمنية عن تقديم ابسط الخدمات لمواطنيها رغم ان تلك الخدمة مدفوعة الأجر وليست مجانية.

واوضح المواطن اليمني احمد محمد على هادى

ان كل محاولاته لاستخراج جواز لبناته حتى يتمكن من مغادرة ليبيا مع عائلته فشلت وذهبت أدراج الرياح.

واضاف ” انا مقيم هنا في ليبيا وزوجتي ليبية واردت استخراج جوازات سفر لبناتي حتى لا يبقين دون هويات وحتى اتمكن من السفر الى خارج ليبيا لكن السفارة اليمنية في ليبيا اكدت لي انه لا يمكن استخراج جوازات للبنات الا عن طريق السفارة اليمنية في مصر”

لافتا الى انه تواصل مع القنصل اليمني في السفارة اليمنية في مصروشرح له الامر وقدم كل الوثائق المطلوبة ودفع الرسوم وبعد سبعة اشهر اعادوا الرسوم ورفضوا حتى اضافة البنات لجوازه او جوازامهم ”

وكشف هادي انه اصيب بصدمة حين اخبروه بالسفارة اليمنية في مصر انهم لا يستطيعون اضافة بناته او استصدار جواز سفر لهن تحت مبرر انه لا توجد اوامر.

وختم هادي حديثه بالتساؤل” هل يحتاج المواطن اليمني الى اوامر حتى يحصل على جواز سفر له او لبناته ..وما فائدة تلك السفارات المنتشرةفي كل الدول ان كانت عاجزة عن تحقيق هذا الامر الذي يعتبر من ابسط حقوق المواطن ، بالاضافة الى انها خدمة مدفوعة الاجر وليست مجانية”