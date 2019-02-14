شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي اصلاحي يكشف حجم حقد الاصلاح على السعودية وقياداتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي اصلاحي بارز يقيم حجم الحقد الذي يكنه حزب الاصلاح « اخوان اليمن» على المملكة العربية السعودية وقياداتها.

وشن القيادي الاصلاحي والاعلامي أسعد الشرعي ابشع هجوم على السعودية وقياداتها واصفا الامير محمد بن سلمان براعي الراقصات والذي وان تعلق باستار الكعبة فهو يلمع صورته المشوهة.

كما هاجم القيادي الاصلاحي السعودية في برنامج « الاتجاه المعاكس» بقناة الجزيرة امس الثلاثاء 12/2/2019 متهما اياها بالحاقدة على اليمن وتسعى لتدميره وتجويع الشعب اليمني.

ودأب حزب الاصلاح وقياداته ووسائل اعلامه على مهاجمة السعودية بشكل اعنف بناء على توجيهات من قطر التي ترعى وتمول وسائل الاصلاح الاعلامية ومواقعها الاخبارية التي يدير بعضها اعلاميون اصلاحيون يتواجدون في السعودية باسم الشرعية.

ويتوحد الخطاب الحاقد على السعودية والامارات من حزب الاصلاح مع خطاب مليشيا الحوثي الايرانية برعاية قطرية وتقارب اصلاحي حوثي كشف عنه الحوثيين مؤخرا من خلال دعوة حوثية للتوحد مع حزب الاصلاح والاخوان المسلمين.

وكشف القيادي الحوثي محمد البخيتي من على صفحته قبل ايام ان هدفهم وهدف الاصلاح اخوان اليمن واحد وعدوهم عدو واحد هو السعودية والامارات.

توكل كرمان من جهتها اعلنت بمناسبة ذكرى انتفاضة الربيع العربي اليمني الثامنية بما بات يعرف بثورة 11 فبراير انها كل امنياتها وجهودها تتركز لدعم ربيع عربي داخل السعودية والامارات.

وهو الامر الذي يكشف توجهات حزب الاصلاح والاخوان المسلمين لتدمير السعودية والامارات مثلما تدمرت دولا عربية عديدة بانتفاضات الربيع العربي الاخواني.

