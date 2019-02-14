شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : طائرات حربية أمريكية تفاجئ الجميع وتبدأ تصعيد غير مسبوق في اليمن وهذه تفاصيل أول عملية لها "ماذا يحدث؟" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال سكان محليون في محافظة مأرب، شرقي اليمن، امس الأربعاء، إن طائرات مسيرة أمريكية ألقت منشورات تدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن مكان تواجد زعيم القاعدة في اليمن.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن السكان قولهم، إن الطائرات ألقت المنشورات في مديرية «حريب»، بين محافظتي مأرب وشبوة.

وتضمنت المنشورات التي اطلع على صور لها مراسل الأناضول، صورا لـ «قاسم الريمي»، زعيم القاعدة في اليمن منذ 2015، داعية إلى الإبلاغ عن مكان تواجده.

ويأتي هذا العمل في وقت كشفت مصادر محلية بمحافظة مأرب لـ "يمن الغد" عن ورود معلومات استخبارتية عن تنقل عدد من عناصر القاعدة، بين محافظتي شبوة ومأرب، وتمر عبر نقاط أمنية تسيطر عليها عناصر من حزب الإصلاح "فرع الإخوان المسلمين في اليمن، انخرطت في الأجهزة الأمنية بمأرب نظراً لسيطرة حزب الإصلاح على تلك الأجهزة وأغلب مرافق الدولة خاصة في المؤسسة العسكرية والأمنية.

وأوضحت المصادر "أن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي يمرون عبر تلك النقاط بكل أريحية، بموجب اتفاق غير معلن رعته شخصيات قبلية في شبوة ومأرب مرتبطة بحزب الإصلاح، يقضي بالسماح بتنقل عناصر القاعدة في تلك المناطق المتداخلة بين "شبوة ونهم ومأرب"، مقابل عدم قيام عناصر القاعدة بأي عمليات تستهدف النقاط الأمنية والعسكرية في المنتشرة في تلك المناطق.

وجاء في أحد المنشورات باللغة العربية: «هذا هو قاسم الريمي المكنى بـ"أبوهريرة الصنعاني"، بمنصبه كزعيم لتنظيم القاعدة في اليمن، أصبح ثريا على حسابك وحساب عائلتك».

وتم التساؤل في آخر: «هل تعرف مكان تواجده (؟) اتخذ القرار الصحيح وستستلم حياة أفضل تستحقها عائلتك».

فيما أُبرز الرقم 11 مليون دولار، على أنه المكافأة مقابل الإبلاغ عن «الريمي».

وتضمنت المنشورات أرقاما للاتصال وإرسال رسائل «واتس آب»، للإبلاغ عن القيادي المذكور.

كما أن الكتابة تمت داخل ثلاثة ألوان، الأحمر والأبيض والأسود، وهي ألوان العلم اليمني.

وحتى الساعة 18.00 تغ، لم تصدر إفادة رسمية أمريكية بخصوص تلك المنشورات.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها واشنطن، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، قاسم الريمي، إلى 10 ملايين دولار، وهي ضعف المبلغ المعلن سابقا.

وأصبح «الريمي» قائدا لتنظيم القاعدة في اليمن منذ منتصف 2015، خلفا لناصر الوحيشي، الذي قتلته طائرة أمريكية العام نفسه.