شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدعم جهود التوصل إلى حل سياسي لأزمة اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الحكومة البريطانية، إن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة الكارثية في اليمن، معربةً عن دعمها لمواصلة الجهود بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة.



جاء ذلك في تصريح مسجل على شريط فيديو لمتحدثة الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليسون كينج، نشرته الأربعاء، عبر صفحتها على "تويتر".



وقالت كنج إن "التزام بريطانيا بالوقوف مع الشعب اليمني، مستمر دبلوماسيا وسياسيا وإنسانيا".



وأضافت أنه "على الصعيد السياسي والدبلوماسي، ندعم الجهود الأممية لإيجاد حل للأزمة اليمنية"، معتبرةً أن "اتفاق ستوكهولم الذي نتج عنه وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة (غرب)، يعد من أهم الخطوات الإيجابية في السنوات الأخيرة".



ومضت بالقول "ندعو جميع الأطراف للالتزام والمشاركة الجدية في المحادثات التي ترمي إلى إيجاد حل سياسي مستدام للصراع".



وشددت على أنه "لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، وأنه قد حان الوقت لإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية"، مختتمة بالقول: "ندعو بأن يعود اليمن سعيدا".



وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون، إثر مشاورات جرت في السويد، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، الذين يزيد عددهم عن 15 ألفا.



لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباينات بين الموقعين عليه، في تفسير عدد من بنوده.

