شكرا لقرائتكم خبر عن معركة "حجور" تبلغ ذروتها.. أسر 25 حوثياً والمتمردين يقصفون القبائل في محاولة للتقدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن المتمردين الحوثيين اليوم الأربعاء هجوم مكثف على مواقع رجال القبائل في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن في محاولة منهم لإحراز تقدم في المنطقة وسط استماتة دفاعية من القبائل، في الوقت الذي تكثّف مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية من غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين.



وبحسب مصادر صحفية فأن هجوم المتمردين الحوثيين تركز على مواقع القبائل في جبلي الشاحي والحوج منذ منتصف الليلة الماضية، لكنهم لم يحققوا أي تقدم.



المصادر قالت بأن الحوثيين فشلوا في احراز أي تقدم ميداني على الارض، ما اضطر الانقلابين بقصف منطقة العبيسة بصورة عشوائية بأكثر من خمسين قذيفة مدفعية، سقطت على مناطق متفرقة في المنطقة، دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا.



وأشار إلى إن الحوثيين يهاجمون خلال هذه اللحظات القبائل في موقع قرايات.



في السياق، حاول عدد من رجال قبائل منطقة سودة قطع طريق إمداد الحوثيين إلى المنطقة القادم من مدينة عمران (شرق حجة)، وهاجموا عربتين (طقمين) للحوثيين، قبل أن يعزز الحوثيين المنطقة، ويعيدون فتح الطريق.



ووفق المصدر فإن الحوثيين بدأوا الآن الهجوم على قبائل سودة التي اعترضت العربتين، وإن اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين.



إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي سبع غارات متفرقة على مواقع الحوثيين، الذين يفرضون حصاراً على رجال القبائل في المديرية.



ووفق للمصدر فإن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات المسلحين، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تدمير عربة مصفحة ومدفع هاون.



وأشارت المصادر أن قبائل حجور تمكنوا خلال اليومين الماضيين من نقل المعركة والتحول من الدفاع إلى الهجوم على قرية وجبل القيم الواقع شرق مديرية كشر، بعد سقوط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح.



كما أسر رجال قبائل حجور أكثر من 25 مسلحاً حوثياً، وأعطبوا عربة عسكرية نوع BMB.

