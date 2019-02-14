جماعة الحوثي تتلقى صفعات موجعة في عمران وحجة.. وقبائل عذر وذو سودة والقفلة تنتفض ضد الحوثيين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - تقلت جماعة الحوثي صفعة جديدة في عمران وذلك إثر قيام قبائل ذو سودة في مديرية القفلة بقطع خطوط امداد الحوثيين في قفلة عذر غرب عمران باتجاه مديرية كشر.



وتمكنت قبائل ذو سودة من السطرة على دبابة ومصفحة عسكرية وثلاثة أطقم وأسحلة الحوثيين حيث امتدت الاشتباكات إلى سوق سليمان.



وقالت مصادر ان الحوثين فروا من المنطقة في بلاد ذو نحزه وذو سوده وبلاد ابو شاحيه وسوق سليمان ونفير عام للقبائل قاره وعذر والمعركه تصل جبل العفره.



وسقط 5 قتلى من القبائل مقابل 15 قتيل من الحوثيين في عذر عمران و 19 اسير حتى الآن فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة.



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