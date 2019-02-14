شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة .. مقتل 3 مدنيين بينهم امرأتان شقيقتان بانفجار عبوة ناسفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأتان بانفجار عبوة ناسفة في مديرية حيس جنوب الحديدة.



وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الضحايا من أبناء قرية الدوح استشهدوا أثناء مرور دراجة نارية تقلهم في الطريق الرئيسي بحيس.



وأشار المركز الى أن المرأتين شقيقتان، هن عليّة علي سليمان وأختها جودة .



وتشهد مديرية حيس بشكل شبه يومي سقوط ضحايا مدنيين جراء انفجار ألغام وعبوات مزروعة في الطرق والحقول، بالإضافة الى عمليات قصف على يد الحوثيين.



وكشف تقرير حكومي عن استشهاد 76 مدنيا وإصابة أكثر من 490 منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة في ديسمبر الماضي.



ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن تقارير حكومية أن خروق الحوثيين بلغت 1112 خرقا بمحافظة الحديدة، منذ سريان الهدنة.



مؤكدة استمرار مليشيا الحوثي في تعزيز مواقعها الدفاعية عبر زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية.



واتهمت الوكالة الحوثيين بمحاولة استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق ستوكهولم.



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