شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير خطير تطلقه منظمة دولية بحق مليون يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال فقدان جيل بأكمله من الأطفال اليمنيين بسبب استمرار سوء التغذية.

يقول خبير التغذية التابع لبرنامج الأغذية العالمي تراست ملامبو إن الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية في الحديدة “سيواجهون صعوبات على المدى الطويل في مقاومة الأمراض وفي الخصوبة”.

ووفقا لوكالة “رويترز”، تدفع الأمم المتحدة في اتجاه تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات من الحديدة الذي تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول في السويد، وتعد الحديدة نقطة الدخول الرئيسية لأغلب الواردات اليمنية.

الهدف الرئيس من محادثات السلام الجارية هو إدخال 51 ألف طن من القمح ومعدات الطحن التي توفرها الأمم المتحدة إلى الحديدة، ويقدر أن نحو 70 بالمئة من السكان فروا من المدينة بسبب القتال.