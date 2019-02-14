شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم عنيف على الحوثيين في الحديدة .. (لكن ليس من القوات المشتركة.. فمنهم المهاجمين؟) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر طبي في مدينة الحديدة إن كلاب مسعورة هاجمت مجموعة من المسلحين الحوثيين المتمركزين في مدينة العيسي بخط الشام شمال مدينة، الحديدة. وبحسب الجناني فإن الهجوم أسفر عن اصابة 6 من الحوثيين اربعة منهم بحالة خطيرة.

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