شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون4 مواطنين وينهبون سيارتهم وكمية كبيرة من القات..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل "المنتصف نت " بأن مليشيا الحوثي الإرهابية قامت مساء اليوم الأربعاء وذلك بقيادة المدعو حسن وجيه الدين المعين من قبل مليشيا الحوثي وكيلاً لمحافظة الضالع باختطاف المواطن ذاكر مسعد علي الحدي من أبناء محافظة الضالع "تاجر قات" وثلاثة اشخاص اخرين من العاملين معه وذلك في منطقة حفيلة ببلاد الحيقي مساء اليوم الاربعاء.

وقالت المصادر لـ"المنتصف نت" بأن مليشيا الحوثي قامت كذلك بمصادرة سيارة المواطن ذاكر نوع شاص وكمية كبيرة من القات تقدر قيمته بأكثر من ثلاثة ملايين ريال.

وأشارت المصادر أن هذه العصابة التي يقودها المدعو وجيه الدين سبق لها وان قامت بنهب مزارع القات التابعة للشيخ صالح غالب الفقيه.