شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الخميس 14 فبراير 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينشر جدول مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الخميس 14 فبراير رقم الرحلة : 607. خط الرحلة : القاهرة- سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحلة : 500. خط الرحلة : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحلة : 501. خط الرحلة : جده- سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1345 ظهرا. رقم الرحلة : 606. خط الرحلة : سيئون- القاهرة. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول : 1730 مساء. رقم الرحلة : 601. خط الرحلة : القاهرة- عدن. الاقلاع :0300 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة). الوصول: 0730 صباحا. رقم الرحلة : 506. خط الرحلة : عدن-جده. الاقلاع : 0900 صباحا. الوصول : 1100 ظهرا. رقم الرحلة : 507. خط الرحلة جده- عدن. الاقلاع :1230 ظهرا. (توقيت جده) الوصول: 1430 ظهرا. رقم الرحلة : 600. خط الرحلة : عدن- القاهرة. الاقلاع : 1530 عصرا. الوصول : 1800 مساء. رقم الرحلة : 640. خط الرحلة : عدن- عمان. الاقلاع :0730 صباحا. الوصول: 1000 صباحا.

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