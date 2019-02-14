هــــام: توجيهات رئاسية عسكرية طارئة بتشكيل قوات ضاربة وهذه مهمتها

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة عن توجيهات رئاسية بتشكيل قوات عسكرية جديدة تضم عدة ألوية. وذكرت المصادر " أن التوجيهات نصت على تشكيل قوات حماية رئاسية من عدة ألوية". وأوضحت المصادر " أن عملية التنفيذ بدأت، وأن القيادات المكلفة بالعملية بدأوا خطوات استقبال المنتسبين لهذه القوات". ولفتت المصادر إلى " أن نقطة الاستقبال وإجراء فترة التدريب والإعداد لهذه القوات الرئاسية في مجمع ومركز الرويك التدريبي".

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