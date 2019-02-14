شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان :الحوثيين يشنون هجوم عنيف على حجور وقبائل اخرى تتدخل وتنقل المواجهات إلى محافظة جديدة.. (مستجدات طارئة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، هجوما واسعا على جبال الشاحي والحوج المطلين على منطقة العبيسة بعد يوم واحد من الهزائم القاسية التي تلقتها على أيدي أبناء حجور بمديرية كشر محافظة حجة.

وقال مصدر محلي أن اشتباكات عنيفة اندلعت في أطراف العبيسة عقب هجوم الحوثيين الذين يتكبدون خسائر فادحة في الأرواح والآليات.

وأضاف المصدر حسب مانقلت وكالة "2 ديسمبر" أن مدفعية المليشيا الحوثية مهدت للهجوم بقصف مدفعي كما قصفت بقذائف الهاون منازل المواطنين بالمنطقة ذاتها.

ودفعت مليشيات الحوثي بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى المنطقة، وأكد المصدر وصول مدرعتين و ٥ أطقم إلى منطقة أبو دوار غرب مديرية كشر قادمة من مديرية عبس.

في غضون ذلك اندلعت اشتباكات اليوم، بين قبائل مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران ومليشيات الحوثي في أعقاب منع الأولى مرور إمدادات الثانية لتعزيز جبهتها المتهاوية في حجور بمديرية كشر حجة المتاخمة لها.