شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي عنيف على الحشاء من 3 اتجاهات ومقاومة شرسة من القبائل وسقوط 20 قتيلاً وجريحاً للمليشيا وبيان مهم لأبناء الحشاء..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية خاصة لـ"المنتصف نت" بمديرية الحشاء بمحافظة الضالع بأن مليشيا الحوثي شنت هجوماً شرساً على المديرية من ثلاثة اتجاهات مصحوباً بغطاء ناري كثيف وذلك بعد استقدامها تعزيزات من محافظتي تعز وإب ويعد هذا الهجوم هو الخامس على المديرية بهدف فرض حصار مطبق عليها.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"المنتصف نت" بأن قبائل المنطقة تصدوا للهجوم الحوثي حيث تمكن أبناء عزلة بيت الحذيفي وقبائل المديرية من صد هجوم واسع باتجاه قرية المحرم وغيل الاسداد غرب المديرية وكبدوا المليشيات اكثر من عشرين قتيلاً وجريحاً من تعزيزات الحوثي القادمة من منطقة ماوية بتعز واللواء 30 مدرع "الحمزة" سابقاً، ومن معسكر الامن المركزي في إب.

وأوضحت المصادر بأن مليشيا الحوثي التي تراهن على ادواتها من بعض مشائخ المنطقة من خلال اجراء مفاوضات تمويهية معهم تستخدمها كغطاء لتحشيدها المستمر واغلاق جميع مداخل المديرية لفرض المزيد من الحصار على المواطنين.

وأضافت المصادر بأن مليشيا الحوثي قامت بتفجير العبارات في خط الحشاء الضالع لمنع مرور المواد الغذائية والتجار من أبناء المنطقة إضافة الى قيامها بمنع دخول المساعدات الغذائية التي يعتمد عليها اغلب سكان الحشاء، كما قامت بحضر نقل المرضى من المواطنين لتلقي العلاج في محافظتي الضالع وإب.

هذا وكانت مليشيا الحوثي الإرهابية قد قامت في وقت سابق بعملية اختطافات طالت مشائخ ومواطنين حتى من أولئك الذين التزموا الحياد.

واكدت المقاومة الشعبية في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع امس في بيان لها الى جماهير الشعب استمرارها بالدفاع عن أرضها وكرامتها ضد مليشيات الحوثي الإرهابية.

ووجهت المقاومة الشعبية في بيانها نداء إلى كُل الشرفاء من أبناء المديرية لحمل سلاحهم لمساندة إخوانهم والالتحاق بمواقع الشرف والبطولة ملبين نداء الواجب للدفاع عن الأرض والإنسان.