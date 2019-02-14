شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المؤتمر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويعلن ان انتفاضة "حجور" لن تتوقف وستتوجه إلى صنعاء ويوجه رسالة طارئة للعصيمات..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رئيس المؤتمر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويعلن ان انتفاضة "حجور" لن تتوقف وستتوجه إلى صنعاء ويوجه رسالة طارئة للعصيمات..!

رئيس المؤتمر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويعلن ان انتفاضة "حجور" لن تتوقف وستتوجه إلى صنعاء ويوجه رسالة طارئة للعصيمات..!

أكد رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة حجة الشيخ فهد دهشوش أن ثورة #حجور لن تتوقف الا في صنعاء.

وقال دهشوش في منشورات على صفحته بالفيس بوك ـ رصدها محرر "يمن الغد" ـ "أسرى وقتلى من الحوثة في عذر والحوثة يفرون كالفئران سلمت أياديكم أيها الأبطال.

وأضاف "2019 نهاية الحوثيين وسجلوا علي ذلك وثورة حجور لن تتوقف الا في صنعاء ان شاء الله

وقال رئيس فرع مؤتمر حجة "إخواننا ابطال حجور الاشاوس ساندوا اخوتكم في عذر، ساندوا البزي البطل صالح بن سوده الذي ثار من اجلكم لا يتكبر عليهم الحوثه وأنتم موجودين وانتم اهل الشجاعة والوفاء والحمية.

وناشد دهشوش في منشور أخر رصده محرر "يمن الغد" ناشد بقية مشائخ وشباب عذر والعصيمات المجاورين بمساندة اخوانهم ذو سوده وقال "لا يستفرد بكم الحوثة قبيلة قبيله وانتم الرجال الاشاوس الله الله الدم الهدم الهدم والتاريخ يكتب.