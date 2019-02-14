شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رجل الدين السلفي العلامة الحجوري يخرج عن صمته ويطلق أول تصريح مزلزل عن الحرب في حجور ...هل يتداعى السلفيون من كل مكان؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعا الشيخ العلامة يحيى الحجوري إلى نصرة أبناء منطقة قبائل حجور في محافظة حجة شمال غرب اليمن ضد اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الحجوري في محاضرة إن نصرة قبائل حجور فيها نصرٌ للأبرياء وكسرٌ للعدو الحوثي الذي بغى وتجبر وعاث في الأرض الفساد.

وأكد أن الحوثيين حاصروا أكثر القبائل من قبل ولا زالوا كما أنهم هجروا الناس الأبرياء من ديارهم خلال مسيرتهم التي وصفها بـ”الشيطانية”.

ولفت إلى أن النصر حليفٌ المتقين الذين يدافعون عن أنفسهم ضد آلة الحرب الحوثية .

وحذر الحجوري من فتنة كبيرة تصيب الناس إن لم يبادروا لنصرة إخوانهم وصد تمرد الحوثي وتمدده مؤكداً وجوب التناصر والتعاون والتكاتف ضد المليشيا الحوثية.

يذكر أن الشيخ الحجوري هو مدير دار الحديث بدماج في محافظة صعدة وقد أخرجته مليشيا الحوثي مع المئات من طلابه ومن المواطنين في بداية 2014م بعد حصار دام اكثر من مائة يوم صاحبه قصف شنته المليشيا راح ضحيته اكثر من 200 قتيل من المدنيين وطلاب العلم وجرح المئات.

دعا الشيخ العلامة يحيى الحجوري إلى نصرة أبناء منطقة قبائل حجور في محافظة حجة شمال غرب اليمن ضد اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال الحجوري في محاضرة إن نصرة قبائل حجور فيها نصرٌ للأبرياء وكسرٌ للعدو الحوثي الذي بغى وتجبر وعاث في الأرض الفساد.

وأكد أن الحوثيين حاصروا أكثر القبائل من قبل ولا زالوا كما أنهم هجروا الناس الأبرياء من ديارهم خلال مسيرتهم التي وصفها بـ”الشيطانية”.

ولفت إلى أن النصر حليفٌ المتقين الذين يدافعون عن أنفسهم ضد آلة الحرب الحوثية .

وحذر الحجوري من فتنة كبيرة تصيب الناس إن لم يبادروا لنصرة إخوانهم وصد تمرد الحوثي وتمدده مؤكداً وجوب التناصر والتعاون والتكاتف ضد المليشيا الحوثية.

يذكر أن الشيخ الحجوري هو مدير دار الحديث بدماج في محافظة صعدة وقد أخرجته مليشيا الحوثي مع المئات من طلابه ومن المواطنين في بداية 2014م بعد حصار دام اكثر من مائة يوم صاحبه قصف شنته المليشيا راح ضحيته اكثر من 200 قتيل من المدنيين وطلاب العلم وجرح المئات.