شكرا لقرائتكم خبر عن الإستخبارات السعودية تكشف عن منظومة صواريخ لليمن دفعت قيمتها مرتين و المسؤول عن ذلك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت صحيفة الإندبندنت عربية عن رئيس الإستخبارات السعودية تركي بن سلطان آل سعود ،ان الرئيس اليمني السابق علي صالح لم يسدد للفرنسيين قيمة منظومة دفاع جوي دفعتها له الرياض، مما اضطرها لدفعها مجددا.

جاء ذلك في معرض حديث ال سعود للصحيفة عن الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري الذي لم يسدد قيمة صفقة طائرات F5 للأمريكيين دفعتها الرياض بقيمة 500 مليون دولار له لتضطر ان تدفعها مرتين لواشنطن.

وقال رئيس الاستخبارات السعودية "نفس الأمر حدث مع الفرنسيين بشأن منظومة دفاع جوي يمنية تكفلنا بها وأعطينا المبلغ للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح ولم يقم بالسداد، وسددنا نحن ذلك".

ولم يتحدث الأمير السعودي بمزيد من التفصيل عن قيمة الصفقة السعوديةللحكومة اليمنية حينها.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة الحوثي في يناير من العام ذاته.