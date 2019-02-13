مسلحون حوثيون يعتدون على ساحة مدرسة في محافظة إب (بيان)

اعتدى مسلحون حوثيون على ساحة مدرسة حكومية بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل جرائم السطو على مؤسسات الدولة.

وبعث مكتب التربية والتعليم في المحافظة، مذكرة إلى محافظ الانقلابيين بإب ومدير أمنها، كشف فيها تجدد اعتداء مسلحين على ساحة مدرسة الميثاق بالمرزوم بمديرية ريف إب، ومحاولة البناء فيها.

وكشفت المذكرة المنشورة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ورصدها مراسل "يمن شباب نت" قيام المسلحين، بترويع الطلاب وإقلاق السكينة العامة بسبب تواجد المسلحين واطلاق الأعيرة النارية أكثر من مرة والتي كان آخرها عصر أمس الثلاثاء 12 فبراير.

وقال مكتب التربية "لا يخفاكم انه سبق الرفع إليكم أكثر من مرة ووجهتم بدوركم بسرعة الضبط ووقف الاعتداء إلا أن الاعتداء لازال مستمر ولا ندري ما سبب عدم تنفيذ توجيهاتكم الكريمة والمتكررة .. مشيراً إلى أنه ورغم نزول حملة أمنية الى المدرسة وأوقفت الإعتداء على الساحة غير أن تلك الحملة توقفت ولا ندري كذلك ما سبب توقفها مما أغرى المعتدين على مواصلة انتهاك حرمة المدرسة وترويع الدارسين فيها".

وذكّر بيان المكتب المحافظ الانقلابي"صلاح" ومدير الأمن "السقاف " الاعتداء والبناء أمام الساحة الأمامية للمعهد العالي للمعلمين، مؤكداً بأنه رغم كثرة التوجيهات بوقف الاعتداء ومنع البناء أمام ساحة المعهد إلا أن كل التوجيهات طواها الصمت ووصلت إلى طريق مسدود .

وختم البيان "لقد كنا نتمنى عدم اللجوء لنشر هذه المناشدة في مواقع التواصل الإجتماعي .. لكن عدم تنفيذ توجيهاتكم واستمرار الاعتداء على ساحة المدرسة حملنا على النشر إخلاء منا للمسئولية وحتى يتضح للمجتمع ماتم اتخاذه مسبقا وأسباب التقصير في تنفيذ التوجيهات وعدم ضبط المعتدين على أمل اتخاذ موقف حاسم لإنقاذ ساحة المدرسة والالتفات بجدية للاعتداء والبناء أمام ساحة المعهد العالي للمعلمين ".

يأتي ذلك في ظل تنامي السطو على مؤسسات الدولة وأملاك المواطنين والأملاك العامة من قبل متنفذين حوثيين في المحافظة الخاضعة لسلطات الحوثيين منذ أكتوبر 2014م.