شكرا لقرائتكم خبر عن عمران معارك ضارية تحتدم الآن وفتح جبهة جديد لمواجهة الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات ومواجهات في محافظة عمران القريب من العاصمة صنعاء بقفلة عذر . وقال مصدر محلي انه تم فتح جبهة جديدة في عذر وان الحوثيين يعتدون على بلاد ذو سوده في عذر نتيجة لرفضهم الخضوع لهم في فتح بلادهم لقتل إخوانهم حجور .

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