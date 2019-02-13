شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منفذ "الوديعة" يزف بشرى سارة لجميع اليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواصلة للجهود الذي تبذلها قيادة ميناء منفذ الوديعة البري بمديرية العبر محافظة حضرموت ممثلة بالمدير العام الشباب الشيخ / مطلق مبارك بن ملهي الصيعري للارتقاء بالمنفذ الى اعلى المستويات المشرفة للاسهام في رفد الاقتصاد الوطني منذ توليها قيادة المنفذ على كافة الاصعدة

وفي تصريح صحفي اكد المدير العام لميناء منفذ الوديعة البري بن ملهي الى استمرارية بذل الجهود وتحقيق الحلم الذي يرواد الجميع و قيادة المنفذ في انشاء المنطقه الحره الذي اصدر معالي وزير النقل الجبواني موخرا توجهاته اثناء زيارته للمنفذ خلال الاسبوع الماضي، لافتاً الى ان توجهات معالي الوزير جاءت في وقتها المناسب ونحن سنبذل كل الجهود لتحقيقها ان شاء الله وسنعمل كل الدراسات بالتنسيق مع السلطة المحلية المتعلقة في انشاء المنطقة الحرة في منفذ ميناء الوديعة في وقتها وسيتم رفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها والعمل في تنفيذها على الواقع ويتحقق الحلم الذي كان يراود الجميع ان شاء الله منوه إلى المنطقه الحره هي البوابة الشمالية للوطن سيعطي المنفذ قفزة نوعية ويسهم في تعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تدفق روؤس الاموال من البضائع بمختلف انواعها من مختلف دول الجوار وبلدان العالم الاخرى.

خاتماً تصريحة برفع الشكر والعرفان للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء و وزير النقل وقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ساحلا وواديا ممثلة بالمحافظ اللواء البحسني و وكيل الوادي الاستاذ عصام الكثيري وكل من ساهم وساند وسعى في انشاء المنطقة الحرة داعيا جميع العاملين في المنفذ الى الالتفاف حول بعض والعمل بروح الفريق الواحد وتظافر الجهود فالمرحلة تتطلب للنهوض بمستوى خدمات المنفذ في كل النواحي الى الافضل .