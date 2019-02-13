شكرا لقرائتكم خبر عن وثّق ذلك بالفيديو .. هكذا اختطف مشرف مشروعات مُحاسِبة واغتصبها في هذه الدولة الخليجية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم مشرف مشروعات، في الإمارات، على خطف محاسبة آسيوية بالحيلة، واغتصابها بعد ضربها وعضّها، ثم أجبرها على تقبيله فيما كان يقوم بتصويرها، لإعطاء انطباع بأنها مارست معه الجنس برضاها.

وقالت المجني عليها إنها تعرفت الى المتهم قبل شهر من الواقعة، وتواصلا مرات عدة خلال “واتس أب”، ثم دعاها إلى العشاء فوافقت بعد أن أقنعها بأنه لن يلحق بها أذى، ثم مر عليها بمركبة تابعة للشركة التي يعمل بها واصطحبها إلى أحد المطاعم لاحتساء القهوة، وفوجئت به لاحقاً يتجه إلى شارع مظلم في منطقة القدرة، وتوقف في منطقة رملية بين الأشجار وهجم عليها، واعتدى عليها مرتين، بعد عضّها وضربها في بطنها ووجهها، فيما كانت تبكي بحرارة.

وأضافت أن المتهم أرغمها لاحقاً على تقبيله بينما كان يقوم بتصويرها، ثم هدّدها بالقتل إذا أخبرت أحداً، وأن لديه علاقات بأشخاص نافذين، وطلبت منه إنزالها في الطريق بعد انتهائه منها إلا أنه رفض، وكانت تشعر بآلام كبيرة في الظهر فاشترى لها مسكناً وأطعمة واتجه بها إلى مقر منزلها، لافتة إلى أنها أخبرت صديقتها بما حدث فاصطحبتها إلى مركز الشرطة، وأجرت فحصاً طبياً لتوثيق الإصابات التي تعرضت لها.

وأثبت تقرير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية أن المجني عليها مصابة بخدوش بالوجه وإصابات أخرى تدل على تعرّضها لاعتداء.

وأحالت النيابة العامة في دبي المتهم آسيوي الجنسية كما ذكرت صحيفة “الامارات اليوم” إلى محكمة الجنايات.