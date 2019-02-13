شكرا لقرائتكم خبر عن بمنزل خطيبها.. السجن 6 سنوات لشاب حاول اغتصاب شقيقته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت محكمة أردنية بالحبس لمدة 6 سنوات و8 أشهر، ضد شاب حاول اغتصاب شقيقته؛ حيث تم تخفيض العقوبة والتي كانت الحبس 10 سنوات، نظراً لإسقاط المجني عليها الحق الشخصي.

وحاول الشاب اغتصاب شقيقته من طرف الأب، حيث ذهب الإثنان معاً إلى منزل خطيب الضحية؛ ليذهب الخطيب لإحضار والدها، وهنا استغل الجاني غيابه، وقام بالتهجم على شقيقته محاولاً إغتصابها.

وأطلقت الفتاة صرخاتها على الفور ومنعته من إتمام فعلته؛ ليسمع المارة صوت صراخها فأخبروا الشرطة والتي حضرت على الفور وضبطت المتهم.