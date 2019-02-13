شكرا لقرائتكم خبر عن واقعة غريبة.. زواج فتاة من دميتها المفضلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حدثت واقعة غريبة؛ حيث تزوجت فتاة أمريكية من دميتها المفضلة التي تتخذ شكل الزومبي بعدما وقعت في حبها، وأقامت مراسم حفل زفاف مميز في ولاية رود آيلاند.

وبلغت تكاليف حفل الزفاف الذي أقامته الشابة في منطقة تيفرتون، ودعت إليه أربعة من دمى الزومبي، قرابة 500 دولار أمريكي؛ فيما قالت إن زواجها من الدمية جعل علاقتهما أكثر تميزاً وحميمية، وأنها اتخذت قرار الزواج بعد سنوات من حبها للدمية.

وأبدت سعادتها وإعجابها بحفل الزفاف الذي وصفته بالجميل والمثالي؛ مضيفةً: ” على الرغم من مظهر كيلي، فأنا أحبه بعمق، ولن أغير رأيي أبداً مهما كانت الانتقادات التي أتعرض لها من الآخرين ” .

ومن الجدير بالذكر، أن ” فيليستي ” كانت قد تلقت الدمية كيلي كهدية من والدها قبل وفاته التي جعلتها تحس بفراغ عاطفي كبير، ما دفعها إلى التقرب من الدمية وملازمتها على الدوام قبل أن تقرر الزواج منها.