شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراف جريئ تشييع نائب ‘‘الحوثي’’ بصنعاء ومصادر تكشف تفاصيل مقتله وكيف تعاملت المليشيات مع الفاجعة (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصدر عسكري بأن قيادياً رفيعاً في مليشيا الحوثيين قُتل أمس الاثنين في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، في ظروف غامضة، حيث تتوقف المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين منذ مدة طويلة.



وقال المصدر إن رئيس عمليات المنطقة العسكرية المركزية التابعة للحوثيين، العميد محمد عبد الله المترب لقي مصرعه أمس، وإن الحوثيين سلموه لأهله من أجل دفنه، وجرى تشييعه اليوم الثلاثاء في العاصمة صنعاء.

وقال بأن الحوثيين لم يوردوا أي تفاصيل حول ملابسات مقتله.

وكان المترب من القيادات الكبيرة للحوثيين في نهم والرجل الثاني لقائد المنطقة العسكرية المركزية عبدالخالق الحوثي، شقيق عبدالملك الحوثي، بعد أن كان من ضباط الحرس الجمهوري المقربين لقائد تلك القوات أحمد علي عبدالله صالح.

من جهة، قالت وكالة «سبأ» بنسختها الحوثية، إنه جرى تشييع المترب بجامع الشهداء في العاصمة صنعاء، «الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في مواجهة العدوان ومرتزقته بجبهة نهم».