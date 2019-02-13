شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مفاجئ لمقاتلي الحوثي .. ومصادر تكشف تفاصيل ما يحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

قالت مصادر ان شخصيات اجتماعية من جميع الاطراف توصلت قبل قليل الي اتفاق يقضي بانسحاب المسلحين من جميع الاطراف في مديرية الحشاء محافظة الضالع الى اماكنهم السابقة ما قبل الاحداث ووقف اطلاق النار يبدأ الساعة الثامنة من مساء اليوم الاحد.



وقالت المصادر انه تم تشكيل لجان لجميع المشاكل التي حدثت أَثناء اليوميين الماضيين في اطراف المديرية .

وكانت هاجمت مليشيا الحوثي اهالي مديرية الحشاء غرب المديرية وفجرت عدد من المنازل مما اطر ابناء الحشاء لحمل السلاح ومواجهة تلك المليشيات.