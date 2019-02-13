شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل يمنية تعلن موقفاً بطوليا انتصر لقبائل «حجور» وأصاب المليشيات بالصدمة القاتلة - تفاصيل والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في «حجور» بمحافظة حجة اليوم الثلاثاء على أن رجال قبائل ذو ”سودة" التابعة اداريا لمحافظة عمران والمجاوره «لحجور» شرقا اعلنت دعمها ومساندتها للمعركة التي تخوضها رجال القبائل في حجور ضد ميليشيا الانقلاب.
وذكرت المصادر،لـ«مأرب برس»على ان قبائل «ذو سودة» قد سارعت بقطع الخط الرئيسي الذي يربط بين عمران وقبائل حجور والذي يعتبر إحدى خطوط الامدادات العسكرية الهامة للمليشيات.
هذا فيما افادت مصادر محلية على ان مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية عدد من الأطقم والآليات العسكرية التابعة للمليشيات الحوثية شرق «حجور» بمحافظة حجة.
وذكرت المصادر« ان الغارات الجوية اسفرت نتائجها عن مصرع العشرات من العناصر الحوثية والتي كانت في طريقها لرفد وتعزيز جبهات القتال شرق مديرية كشر التي تخوضها المليشيات ضد ابناء القبائل»
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