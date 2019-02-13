شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الوزراء الذين سيتم تعيينهم في التعديلات الوزارية الجديدة ..التفاصيل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت أنباء يوم امس الاول عن أسماء الأشخاص الذين سيتم تعيينهم في مناصب وزارية في التعديلات المرتقبة ل ٦ وزارات سيادية".

وأوردت الأنباء أسم ياسر الرعيني وزيرا للشباب والرياضة، ونادية السقاف وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل، وزمام وزيرا للمالية، فيما تبقى بقية الوزارات الثلاث متأرجحة بين وزراء حاليين.

في حين تحدثت حول تقليص العدد الحالى فى الوزارات والتى تبلغ 36 وزارة من خلال دمج الوزارات المتشابهة فى طبيعة عملها بما يلائم الظرف الحالي لليمن.

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