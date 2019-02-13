شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي يمني كبير يُغرد عن فساد زمام وأقارب هادي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المحلل السياسي علي البخيتي، اليوم، أن “تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المتعلق بجمع معلومات حول ما نُسب لمحافظ البنك المركزي محمد زمام من فساد وصل مكتب هادي”.

وأضاف في تغريدات عبر “تويتر”، رصدها “المشهد العربي”: “وفيه معلومات عن فساد كبير وخطير جداً أكثر مما لمح له حافظ معياد؛ السؤال الأبرز: هل سيحال زمام للمحاكمة أم أن هناك من يحميه ممن هم حول الرئيس؟”.

وتابع: “لدي قناعة تامة أن محمد زمام لديه نسبة فقط من عمليات الفساد التي ذكرها الجهاز المركزي في تقريره المرفوع للرئيس؛ فالسرقات بالمليارات وهناك حتماً هامور كبير بمكتب الرئيس أو من أقاربه له نصيب الأسد؛ أتمنى أن يحال زمام للمحاكمة عندها سندرك أن الرئيس على الأقل لا علاقة له”.