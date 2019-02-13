شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل بالفيديو والصور .. الحوثيون يستهدفون خميس مشيط وسماع انفجارات عنيفة .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض أربعة صواريخ حوثية استهدفت خميس مشيط قبل قليل.. وقال مغردون سعوديون يتحدثون عن سقوط صواريخ بالستيه يمنية و سماع إنفجارات قوية انفجارات في سماء خميس مشيط ..

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