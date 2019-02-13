شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو جديد.. مجموعة كبيرة من عناصر جماعة الحوثي في قبضة ابطال حجور حجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو جديد مجموعة كبيرة من عناصر الحوثيين اسرى لدى أبناء قبائل حجور .. شاهد

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