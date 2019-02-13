شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الاحداث في حجور .. المقاومة تسيطر على دبابة (BMB) وتصد هجوم عنيف على جبل الشاحي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن الحوثيون فجر اليوم هجوماً عنيفاً على جبل الشاحي في منطقة بني ريبان شرق منطقة العبيسة.



وقالت مصادر محلية ان أبناء حجور تمكنوا من صد هجوم الحوثيين من اتجاه منطقة المندلة موقعين في صفوفهم 30 قتيلاً وعدد من الجرحى، فيما قتل 4 من المقاومة الحجورية في ذات الموقع.



بدوره قام ابناء بني الدريني وبمساندة قبايل حجور بعملية تطهير لجيوب الحوثيين في الطواية والعارضة واغتنام طقم واسلحة وجثث الحوثيين تملا العارضة، فيما تم اغتنام دبابة (عربة بي ام بي).



بدوره وجه رئيس مجلس الوزراء بحكومة الشرعية بصرف مرتبات موظفي مديرية كشر وقارة، في خطوة تسعى للدفع بمعنوياتهم، في مواجهة الحوثيين.

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