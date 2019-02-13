شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية مرتقبة بشأن قوات النخبة المدعومة من الإمارات.. وصحيفة سعودية تكشف تفاصيلها والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - توقع محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، صدور قرارات جمهورية قريبة بشأن إنشاء وتعيين إدارة جامعة شبوة.



ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المحافظ بن عديو قوله،إن الملف مطروح حالياً لدى الرئيس هادي ونتوقع صدور قرارات قريبة بتعيين إدارة الجامعة. الترشيحات وصلت إلى مكتبه وسنرى مخرجات إيجابية قريباً".

وكشف عن اتفاق مع الحكومة اليمنية حول إنشاء محطة غازية بقدرة 50 ميغا تغطي كل مديريات محافظة شبوة الـ17 بالكهرباء.

وأوضح أن المشروع في طور إعداد الدراسة.

وقال إن هناك محاولة لتشغيل مطار عتق بالتعاون مع وزارة النقل ورئاسة الوزراء، موضحا أن هناك ترميم يخضع له المطار، ووعد من هيئة الطيران بإعادة الأجهزة الملاحية.

وبشأن قوات النحبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، ودمجها مع القوات الحكومية، قال بن عديو،" قرار الدمج مركزي ويخضع للقيادة العليا للشرعية والتحالف، والرئيس لم يمانع عندما طرحنا عليه الموضوع، لكن الأمر يحتاج إلى تنسيق مع الأشقاء في التحالف".

وأكد بن عديو أن شركة أو إم بي النفطية النمساوية عادت للعمل في مارس (آذار) 2018 في قطاع S2 العقلة وبدأت الإنتاج.

وأضاف "سيكون هناك مد أنبوب من العقلة إلى عياذ بطول 43 كيلومترا، وأنبوب آخر من جنة هنت إلى عياذ بطول 84 كيلومترا، وتصبح شبكة الأنابيب من صافر إلى جنة هنت إلى عياذ ومن حقل S1 في العبيلات إلى جنة هنت إلى عياذ ومنها إلى النشيمة بطول 204 كيلومترات، ويصبح نفط شبوة ومأرب يصب في البحر العربي عبر ميناء النشيمة النفطي".

وأوضح أن شبوة باتت تحصل على حصتها من نفط العقلة وتم فتح حساب في البنك المركزي بعتق لتوريد المبلغ وتجميعه من كل شحنة حتى نعلن عن مشروع يخدم شريحة أكبر من الناس في أحد المجالات التي ذكرتها.

وبين أنه حالياً تحصل شبوة على قرابة 10 ملايين دولار لكل 5 شحنات.