شكرا لقرائتكم خبر عن اليوسفي يفوز بجائزة اليوم العالمي للتطوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

فاز الزميل الصحفي عبد الغني درهم اليوسفي في مسابقة vun على الانترنت لبرنامج متطوعي الامم المتحدة lvd للعام 2018م مع 22 آخرين من الناشطين اليمنيين تقديرا لجهودهم، وتقاسم قيمهم، وتعزيز لعملهم في مجتمعاتهم المحلية.

.وقام البرنامج بمنح الشهائد التقديرية للفائزين تقديرا لعملهم الطوعي في بناء المجتمعات المتوازية بمناسبة الاحتفال بيوم التطوع العالمي الذي سبق وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم التطوع الدولي ليكون في 5 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

ويعتبر الزميل اليوسفي من ابرز العاملين في المجال الانساني وسبق وان كرم من قبل عدد قبل المنظمات الجمعيات العالمية العاملة في مجال حقوق الانسان .

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