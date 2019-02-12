المُهرة.. إجراءات للحد من مخالفات الشاحنات بالغيضة

أقر اجتماع موسع برئاسة مدير عام مديرية الغيضة بالمهرة سالم عوض عددا من الاجراءات للحد من مخالفات شاحنات النقل الثقيل وما تسبب به من تراكم المخلفات واعباء اضافية لعمال النظافة في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن الاجتماع الذي حضره مدير عام صندوق النظافة الأستاذ محمد أحمد بن عوشن، ومدير عام شرطة السير بمحافظه المهرة العقيد سالم عمر الكثيري , ومدير شرطة السير بمديريه الغيضة الملازم حسين المراني , ناقش شكاوى عمال النظافة جراء ظاهرة عدم استخدام ادوات السلامة للحمولة.

وشدد الاجتماع على ضرورة تعاون رجال الشرطة وشرطة السير مع ضبط اصحاب الشاحنات المخالفة , واقر توزيع البروشورات التوعوية للسائقين.

زار فريق من منظمة اليونيسف أمس الأثنين مستشفى الغيضة المركزي بمحافظة المهرة برئاسة الدكتورة فوزية غرامة منسق اليونسيف في محافظات ( حضرموت – المهرة – سقطرى ) .

وتهدف الزيارة إلى تقييم العمل في قسم المعالجة التغذوية وعيادة التغذية و الاطلاع على السجلات والإشراف والتقييم على حملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الالمانية.

وقام الدكتور سالم عيسى القميري نائب مدير عام مستشفى الغيضة للشؤون الفنية بتقديم شرح واف ومتكامل عن نشاط المستشفى , ما يقدمه من خدمات صحية للمواطنين , ومكافحة سوء التغذية .