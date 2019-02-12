رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي تلتقي مسؤولين حكوميين في عدن

إلتقت بعثة الإتحاد الأوروبي، برئاسة رئيسة البعثة في اليمن، انتونيا كالفو بيورتا، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، بعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية العاملة في اليمن .

وتضم البعثة الأوروبية إلى جانب رئيستها، من رافائيلا لوديس مديرة وحدة لجنة التنمية في الاتحاد "قارة آسيا د" واوجستو مدير التعاون في الاتحاد والسيد اودلن المدير المالي في الاتحاد.

وشارك في اللقاء، كولن مدير مكتب الممثل المقيم للامم المتحدة بعدن ووكلاء ومدراء عموم من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري والمياه والبيئة هيئة الموارد المائية والهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الجوي ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة "الفاو" .

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المتعلقه بنشاط الاتحاد الاوروبي في اليمن خصوصا في المجالين الاغاثي والخدمي عبر المشاريع المموله من قبل الاتحاد والتي تنفذها عدد من المنظمات الدولية في بعض المحافظات اليمنية.

وشدد المسؤولون الحكوميون خلال اللقاء على أهمية تركيز الإتحاد الأوروبي في دعمه على مشاريع المياه ودعم الاتحاد الكبير للقطاع الزراعي عبر اعتماد وتمويل تنفيذ عدد من المشاريع الزراعية وفي ضل اوضاع كانت غاية في الصعوبة مرت بها البلاد.

فيما استعرض مدير مشروع الأمن الغذائي الممول من الاتحاد الاوروبي والذي تنفذه في منظمة الفاو في عدد من المحافظات اليمنية السيد بليهو ناجيسي مجمل المشاريع التي تنفذها الفاو في اليمن والممولة من الاتحاد الاوروبي، وحجم ومستوى جدوى تلك المشاريع وانعكاساتها الايجابية على الفئات المستهدفة بها من المجتمع اليمني.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الاوروبي يمول عدد من المشاريع والبرامج التنموية في اليمن التي تستهدف مجالات متنوعة تشمل دعم المؤسسات على المستوى المركزي والمستوى المحلي والمساهمة في قطاع الخدمات الصحية الأساسية والأمن الغذائي والصمود المعيشي وغيره.