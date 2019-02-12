الجيش يأسر 4 من عناصر المليشيا في كتاف شمال شرق صعدة

لقي عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، مساء الاثنين، بنيران قوات الجيش الوطني في جبهة كتاف بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وذكر قائد الكتيبة الخاصة بمحور صعدة العقيد محمد صالح التماري لـ “سبتمبر نت” أن قوات الجيش نفذت عملية خاصة، هاجمت خلالها مواقع تمركز المليشيا في مجمع “الصخور” في محيط مديرية كتاف.
وأكد العقيد التماري أن العملية اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، وأسر 4 أخرين من عناصرها.
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