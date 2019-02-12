شاهد .. لحظة إستهداف اللواء الرابع السعودي عتاد حوثي في صعدة

نشر منتج ومخرج أفلام عسكرية سعودي، على حسابه في تويتر، فيديو، لقوات اللواء الرابع السعودي وهم يستهدفون عتاد تابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية في جبهة كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات .

وقال سليمان الدوسري في تعليقه على الفيديو، فريـق الراي بولت التابـع للواء الرابع السعودي لحظة استهدافهـم دراجة ناريه محمله بذخائر عسكرية وعتاد

في جبهة كتاف صعدة" .

وتواصل قوات الشرعية مسنودة بقوات التحالف العربي إنتصاراتها في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة صعدة، المعتقل الرئيسي لزعيم الجماعة المتمردة، عبدالملك الحوثي .

وذكر موقع وزارة الدفاع، سبتمبرنت، أن قوات الكتيبة الخاصة بمحور صعدة، نفذة عملية عسكرية خاصة على مواقع الميليشيات في مجمع الصخور بمحيط مديرية كتاف، أسفرت عن مصرع عدد من العناصر الإنقلابية وأسر 4 أخرين .

كما حققت قوات الشرعية، أمس، تقدماً كبيراً في جبهة باقم أثمرت عن تحرير جبل ردمان وعدد من المواقع المحيطة به، بالإضافة الى استكمال تحرير قرى “آل زماح”، عقب هجوما مباغت شنته على مواقع تمركز المليشيا، التي لاذت بالفرار.

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