إجتماع في عدن يناقش مصفوفة المشاريع المدعومة أوروبياً

ناقش إجتماع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة، نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، التحضيرات الخاصة بإعداد مصفوفة المشاريع المقرر دعمها من قِبل الاتحاد الأوروبي في قطاعي الصحة والتربية والتعليم.

وضم الإجتماع بحسب ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية، وزيرا التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس، والصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ورئيس المكتب الفني بوزارة التخطيط شعيب الصغير، ومدير الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين برئاسة الوزراء علاء قاسم، ومستشارة وزير الخارجية لحقوق الإنسان نوال باعباد والسفير بوزارة الخارجية جمال عوض .

وتزامن هذا الإجتماع مع زيارة تقوم بها رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي إلى اليمن، أنطونيا كالفو، حالياً للعاصمة المؤقتة عدن للقاء المسؤولين في الحكومة الشرعية وبحث الإحتياجات والمشاريع المطلوب دعمها من الإتحاد الأوروبي .

وجرى خلال الإجتماع، إستعراض عدد من المشاريع التي أعدتها وزارة التخطيط في عدد من القطاعات الحيوية وآلية تنفيذها، وخطة وزارة التخطيط والتي تتركز في دعم التغذية، والسلطة المحلية، والقطاع الخاص وسُبل العيش في المجتمعات اليمنية .

وتم الاتفاق على أن تعد وزارة التخطيط مصفوفة المشاريع التي تحتاج لدعم الاتحاد الأوروبي المقدم لليمن وفقاً لاستراتيجية المساعدات الإنسانية لمدة 7 سنوات، وذلك وفقاً لأولويات الحكومة الشرعية باعتبارها الجهة المخول لها تنفيذ المشاريع التطويرية والانمائية في مختلف المحافظات.