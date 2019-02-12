الخنبشي يفتتح كلية الدراسات العليا ويدشن الربط الشبكي بجامعة عدن

إفتتح نائب رئيس الوزراء، الدكتور، سالم سعيد الخنبشي، مبنى كلية الدراسات العليا في جامعة عدن .

وأستمع من عميد الكلية، الدكتور/ محمد عبدالله حسين الفقيرية، إلى شرح مؤجز حول الكلية وهيكلها التنظيمي وبرامجها التعليمية التي ستقدمها للطلاب الدارسين فيها.

كما دشن الخنبشي ومعه رئيس جامعة عدن، الدكتور/الخضر ناصر لصور، في الطب والعلوم الصحية مشروع الربط الشبكي لكليات جامعة عدن.

واستمع من وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، لطفي باشريف، إلى شرح مفصل عن مراحل الربط الشبكي وأهميته لتسهيل العمل الأكاديمي والإداري للجامعة.

وعلى هامش الزيارة، أفتتح الخنبشي قاعة الفقيد الدكتور/ أحمد صالح منصر، بكلية طب الأسنان، وأطلع على التجهيزات التقنية الحديثة فيها.

وأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور، سالم الخنبشي، بكافة المشاريع المستحدثة بكليات جامعة عدن .. مثمناً الدور البارز والأيجابي الذي تؤديه الجامعة .

,أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، موافقة الحكومة مبدئيا على إنشاء جامعة للطب، ذلك بعد إعداد مشروع بقرار جمهوري بذلك، وأكد على دعم الجامعة بإنشاء مشروع المستشفى الجامعي التعليمي كأحد أسس تكوين الجامعة الطبية بعد إنشائها .. داعيا السلطة المحلية بالعاصمة عدن ومجلس أمناء جامعة عدن، إلى دعم ومساندة كافة المشاريع التي نفذتها الجامعة والنهوض بخطتها الإستراتيجية، وضرورة الوقوف إلى جانب القائمين على هذا الصرح العلمي العريق والأبرز على مستوى الوطن.

رافق نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور/ حسين عبدالرحمن باسلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور/ ناصر باعوم، وزير الصحة العامة والسكان، والدكتور/عبدالله لملس، وزير التربية والتعليم، واللواء الركن/ علي ناصر لخشع، نائب وزير الداخلية، والأخ/ سالم صالح بن بريك، نائب وزير المالية، والأخ/ أحمد سالمين، محافظ محافظة عدن، وعدد من القيادات في السلطة المحلية بالمحافظة وجامعة عدن.

