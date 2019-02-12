المُهرة.. بحث تطوير العمل في مكتب التجارة والصناعة

أشاد مدير مكتب وزارة الصناعة والتجارة في محافظة المُهرة الأستاذ عبدالله خودم محمد , بالجهود التي يبذلها موظفي المكتب في الرقابة على الاسواق وتحقيق الاستقرار التمويني والاسعار وحماية المستهلك من خلال الرقابة على الاسواق .
جاء ذلك خلال اجتماع في مكتب وزارة الصناعة امس الاثنين , داعيآ الموظفين الى مزيدآ من الجهود لتحقيق نتائج أفضل، وفقا لمتابعة "الخليج 365".
واستعرض بن خود نتائج اللقاء التشاوري الذي ضم مدراء مكاتب الصناعة في الجمهورية , وشدد على ضرورة الالتزام بها بما يساهم في تطوير عمل المكتب في ظل الاوضاع التي تعيشها بلادنا .
وخلال الاجتماع فتح باب النقاش تم خلاله طرح عدد من العراقيل والصعوبات التي تواجه عمل المكتب , وبحث الحلول المناسبة لها .
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