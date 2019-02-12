الصحة العالمية تؤكد نزوح أكثر من 174 ألف أسرة من الحديدة

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 174 ألف أسرة نزحت من محافظة الحديدة (غربي البلاد)، منذ تصاعد النزاع بين القوات الحكومية والحوثيين منتصف العام الماضي.

وأوضحت المنظمة في تدوينة على "فيسبوك"، إن نحو 174 ألف و717 أسرة، نزحت من الحديدة خلال الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2019، حيث نزحت تلك الأسر إلى جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى مساعيها لإيصال الخدمات الصحية للنازحين بما فيها التوعية والتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، مؤكدة أن النازحين يعانون أوضاعا معيشية صعبة.