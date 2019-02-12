اللواء يحيى جابر يشدد على سرعة إنجاز معسكر القوات الخاصة في عدن

أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله يحيى جابر، أهمية إنجاز مشروع بناء واعادة تأهيل معسكر قوات الأمن الخاصة فرع عدن من أجل قيام القوات بواجباتها الملقاة على عاتقها في تحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء الركن جابر، ، اليوم، على مستوى سير تنفيذ المشروع.

وأستمع اللواء جابر من قائد معسكر قوات الأمن الخاصة عدن العميد ناصر العنبوري، إلى شرح حول المشروع الذي يشمل المكاتب الإدارية، والبراقات ودورات المياه وساحة التدريب ومصلى.

وشدد جابر، على ضرورة إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات الفنية والموعد الزمني المحدد، وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين وخدمة منتسبي وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية بناءاً على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وذلك في إطار الإطلاع والمتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ الأعمال والمشاريع المدرجة ضمن خطط الوزارة الخاصة بإعادة تأهيل المباني والمنشآت التابعة لها في العاصمة المؤقتة عدن وعموم المحافظات المحررة.