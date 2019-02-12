تبث قناة الغد المشرق مساء اليوم الثلاثاء حلقة جديدة من برنامج اليمن يتحرر الذي يعدّه ويقدمه فارس البيل . حلقة الليلة مخصصة لمناقشة ما كشفت عنه المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر من جرائم جديدة ارتكبها المليشيات الحوثية ، فقد حصلت المنظمة على معلومات من أهالي الضحايا تفيد بقيام المليشيات بالمتاجرة بأعضاء قتلى المعارك . معد ومقدّم الحلقة وضيوفه سيعرضون جملة من المعلومات والشهادات عن هذه الجريمة ، ومناقشتها من زوايا حقوقية وقانونية وسياسية . تبث الحلقة اليوم الثلاثاء الساعة التاسعة والنصف بتوقيت اليمن

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة حقوقيّة تكشف عن قيام المليشيا الإنقلابية بالمتاجرة ببيع أعضاء القتلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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