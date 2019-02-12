ماذا قال المخلافي عن والد رئيس الوزراء المتوفي؟

قال مستشار رئيس الجمهورية، وزير الخارجية السابق، عبدالملك المخلافي، "رحم الله اخي وصديقي وزميلي ورفيقي السفير عبدالملك سعيد عبده".

وتابع المخلافي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "الذي يعصرني الألم والحزن لرحيله والذي جمعتني به اخوة وصداقة تتجاوز الأربعون عاما".

وتابع "وهو نعم الاخ والإنسان والرجل الوطني والمثقف الموسوعي والدبلوماسي المحترف عطر وبهي الحضور".

ومضى "عذب الحديث واسع الاطلاع ومتميز بين ابناء جيله والذي يشكل رحيله خسارة وطنية لرجل من ابناء الوطن المخلصين و احد الكفاءات الوطنية والفكرية والقومية المميزة الملتزمة بأهداف سبتمبر وأكتوبر والنظام الجمهوري والإنتماء القومي للامة العربية والمناضل الصلب من اجل هذه المبادئ والأهداف".

وزاد "الذي سيترك رحيله على المستوى الشخصي والوطني فراغا لا يعوض ، خالص العزاء لولده الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء واولاده مازن ومنذر وإخوته وكافة اسرة سعيد عبده الوحش عصم الله قلوبهم بالصبر".

واختتم "رحم الله الفقيد بواسع رحمته وغفر له واسكنه فسيح جناته بين الأنبياء والصديقين ولا حول ولا قوة الا بالله وأنا لله وأنا اليه راجعون" .