شبكة أريج تقرر حذف تحقيق "بلح اليمن في نخلة دبي" وتعتذر عن نشره

أعلنت شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) اليوم الثلاثاء، حذف تحقيق “بلح اليمن في نخلة دبي” المنشور بتاريخ 29 كانون الثاني/ يناير 2019، على موقعي أريج ومؤسسة درج .

وقالت الشبكة في بيان صادر عنها، إطلع عليه (الخليج 365)، أن الحذف جاء بعدن أن تبيّن أنه يتعارض مع قواعد النشر في الشبكة، المتماهية مع المعايير العالمية لصحافة الاستقصاء.

وبحسب بيان الشركة فقد جاء هذا القرار الحازم بالتزامن مع ورود شكوى من شخصية يمنية ذكرت في التحقيق، ما دفع الشبكة لاتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق المتسببين ومراجعة الخطوات التي أدّت إلى نشره لكي لا يتكرر مثل هذا الحدث.

وقال البيان أن كبار محرري الشبكة إجتمعت مع الصحفي والمحرر اللذين بنيا محتوى التحقيق، واستعرضوا معهما جميع المراسلات والوثائق ذات الصلة، فخلصوا إلى أن القصّة نشرت رغم عدم وجود سجلات عقارية تثبت ملكية من وردت أسماؤهم بالتحقيق عقارات في مشروع نخبوي بدبي.

وأضاف البيان أنهم ووجدوا أيضا أن الشخصيات الوارد ذكرها لم تمنح حق الرد قبل النشر، كما لاحظوا نقصًا واضحًا في تدقيق المعلومات ومطابقتها قبل الوصول إلى مرحلة النشر، وأن معد التحقيق والمحرر لم يبذلا الجهد المطلوب في توثيق الحقائق وتدقيقها.

وجاء في البيان "وطالما أن جوهر عمل أريج وفلسفتها قائمان على المساءلة، الشفافية والرقابة، فإنها تطّبق هذه المعايير عليها قبل غيرها، وهذا ما تتطلبه الصحافة الأخلاقية من تصحيح للمسار وتصويب الخطأ عند حدوثه".

وأضاف "من هذا المنطلق، تعاملت أريج مع هذا الخطأ على محمل الجد وبمنتهى الحزم والصرامة، ذلك أن الالتزام بسياستها التحريرية القائمة على التوثيق، التدقيق، الحيدة وحق الرد يتصدر أوليات الشبكة. وعملًا بمبدأ الشفافية والمهنية، قرّرت شبكة أريج وقف الصحفي والمحرر عن العمل الصحفي، كما اتخذت قرارات داخلية لضمان عملية تدقيق الحقائق في تحقيقاتها الصحفية".

وأختتم البيان بالقول "وعليه، وانطلاقاً من المعايير الأخلاقية والمهنية للعمل الصحفي، تتقدم شبكة أريج بالاعتذار الشديد من الشخصيات التي وردت أسماؤها في التحقيق، لما شكّل لهم ذلك من إساءة وحرج. وتعتذر الشبكة أيضا من قرائها وشركائها والصحفيين العرب والطلاب الذين منحوها ثقتهم منذ انطلاقها في الوطن العربي قبل 12 سنة، وتعدهم بعدم تكرار هذا الأمر" .. داعياً باسم الشبكة جميع المواقع الإخبارية التي أعادت نشر التحقيق إلى حذفه فورا، وستخاطبهم جميعا لفعل ذلك.