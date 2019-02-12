وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، أن عناصر المليشيا الانقلابية تحتكر عملية توزيع المساعدات على حسب "المزاج" داخل المناطق التى تحت سيطرتهم، حيث تحصل المناطق التى تُصدر لهم مقاتلين على النصيب الأكبر من المساعدات، إللى جانب ببيعها فى السوق السوداء لاستخدام المبالغ المالية فى شراء معدات الحرب.
وتابع مُحسن أن المليشيا تحاول تصدير مشهد مُغاير تماماً عن حصيلة المساعدات الإغاثية، عن طريق التصريح بوجود مشاكل فى إيصال الإغاثات، مُضيفاً أنهم من يلعبون على تزايد صرخات المدنيين، مُطالباً بضرورة الوقوف أمامهم لفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى مستحقيها.
كانت هذه تفاصيل خبر مُحسن يكشف عن كواليس بيع المساعدات الغذائية في السوق السوداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.