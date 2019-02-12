مُحسن يكشف عن كواليس بيع المساعدات الغذائية في السوق السوداء

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن هناك استثمار للحرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى وأن الاتجار بالمواد الإغاثية والبترولية والمساعدات الإنسانية أحدث وجود طبقة من المُستفيدين، إلى جانب منع السفن من التفريغ والمرور فى المناطق التى تحت سيطرتهم لعدم إيصال المواد الغذائية والتموينية والصحية.

وأضاف رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال برنامج اليوم الثامن المُذاع على فضائية الغد المشرق، أن عناصر المليشيا الانقلابية تحتكر عملية توزيع المساعدات على حسب "المزاج" داخل المناطق التى تحت سيطرتهم، حيث تحصل المناطق التى تُصدر لهم مقاتلين على النصيب الأكبر من المساعدات، إللى جانب ببيعها فى السوق السوداء لاستخدام المبالغ المالية فى شراء معدات الحرب.

وتابع مُحسن أن المليشيا تحاول تصدير مشهد مُغاير تماماً عن حصيلة المساعدات الإغاثية، عن طريق التصريح بوجود مشاكل فى إيصال الإغاثات، مُضيفاً أنهم من يلعبون على تزايد صرخات المدنيين، مُطالباً بضرورة الوقوف أمامهم لفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات إلى مستحقيها.

