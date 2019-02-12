رصد خروقات الحوثيين للهدنة في الدريهمي وحيس بالحديدة

واصلت مليشيات الحوثي خرقها للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة..

ووفق متابعة "الخليج 365"، قامت بقصف مواقع القوات المشتركة في الدريهمي بقذائف الهاون .

وذكرت مصادر في وحدة المتابعة والرصد أن الحوثيون استهدفوا مواقع أخرى في الدريهمي بسلاح 12.7 ومن الأسلحة الرشاشة.

كما أقدمت المليشيات على قنص عدد من المواقع العسكرية التابعة للقوات المشتركة شمال شرق الدريهمي .

يذكر أن مليشيات الحوثي لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2019 ، وتقوم بقصف المواقع العسكرية التابعة لألوية العمالقة والقوات المشتركة في مختلف مناطق محافظة الحديدة .

وتواصل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران خرق الهدنة الأممية لوقف العمليات العسكرية في الحديدة وتقصف مواقع متفرقة تابعة لقوات ألوية العمالقة في محافظة الحديدة .

وأفادت وحدة الرصد والمتابعة في ألوية العمالقة أن مليشيات الحوثي قصفت مواقع للعمالقة في حيس بقذائف الهاون واستهدفت مواقع أخرى بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة .

واستهدفت المليشيا مواقع تابعة للعمالقة في مديرية التحيتا بقذائف آر بي جي وبقذائف الهاون منذ ساعات الصباح الأولى .

يذكر أن مليشيات الحوثي كثفت من عمليات القصف والإستهداف على مواقع قوات العمالقة في مختلف مديريات محافظة الحديدة وتؤكد عدم إلتزامها بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة وعدم جديتها بالجنوح نحو السلام .