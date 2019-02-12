جمال مُحسن يكشف كيفية وأسباب تهحير سكان التحيتا من منازلهم مرتين

كشف الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع اليمن العربى، عبر برنامج اليوم الثمن المُذاع على فضائية الغد المشرق، عن الأسباب الرئيسية لتهجير سكان التحيتا من منازلهم مرتين بسبب مساندتهم والتفافهم حول قوات الشرعية أكثر من مرة، ومواقفهم كُتبت بماء الذهب نظراً لقوتهم وشجاعتهم.

وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365 إلى أن الأمم المتحدة هي من أعطت الأمان لسكان التحيتا بالعودة إلى منازلها، وأن عناصر تلعب على تغيير ملامح المنطقة ديموجرافية، بعد القصف المستمر واستخدام السكان دروعاً بشرية.

وأضاف مُحسن أنه لابد من محاسبة كل من طالب المواطنين بالعودة وأعطى لهم الآمان، فهم مشاركون حقيقون فى نزيف الدم، مُتلفظاً "هذه جرائم إنسانية"، مُطالباً بإعداد ملف جنائي لهؤلاء الأشخاص.

